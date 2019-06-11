Дело журналиста Голунова закрыли - его отпустят из-под домашнего ареста

Глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования журналиста Ивана Голунова по обвинению в попытке сбыта наркотиков.

Об этом сообщает ТАСС.

Дело закрыли в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления. Сегодня его отпустят из-под домашнего ареста.

Напомним, журналиста российского издания «Медуза» Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Официально задержание оформили лишь через 13 часов, все это время журналисту не давали связаться с адвокатами. 8 июня прошел суд, который отправил Голунова под домашний арест на время следствия.