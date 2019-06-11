На Киевщине мужчина угнал катафалк – через несколько минут его задержали

В Белой Церкви по спецлинии 102 обратился мужчина, который сообщил, что у него похитили катафалк. Транспортное средство спустя непродолжительный промежуток времени нашли, а угонщика задержали.

Об этом пишет «Киев Оперативный».

Полиция охраны и группа реагирования патрульной полиции Тетиевского отдела полиции отреагировали мгновенно. Уже через считанные минуты автомобиль, который подпадал под ориентировку, полицейские заметили у местного магазина и остановили.

Похитителя автомобиля задержали в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины. Им оказался 23-летний житель Тетиева.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством») Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства преступления. Продолжается следствие.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику. Меру пресечения мужчине изберет суд.

Напомним, как ранее в Харькове грабитель расплакался, когда узнал, что в украденном тяжеленном сейфе было только 410 гривен.