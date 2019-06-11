У «Николаевпасстранса» сложности с набором водителей на лизинговые автобусы: «Переживают за их целостность из-за «маршрутчиков»

В Николаеве есть проблема с набором водителей на 23 коммунальных автобуса, которые город недавно приобрел в лизинг за 73 миллиона гривен, так как многие переживают за их целостность из-за недобросовестных «маршрутчиков» и водителей.

Об этом городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил во вторник, 11 июня, после заседания сессии горсовета.

Как известно, 21 мая, в Николаеве на площади Соборной презентовали 23 автобуса белорусского производства. Чиновники обещали, что на маршруты они выйдут в течение месяца

Мэр Сенкевич сообщил, что в ближайшее время николаевцы смогут наконец-то ездить на новых автобусах МАЗ. Также на сегодняшний день еще проходит обучение водителей.

— По-моему в эту пятницу, уже заканчивается процесс оформления лицензий, утверждения тарифа. Есть проблемы с набором водителей. Водители, которые согласились, приходят, начинают кататься на автобусах и переживают за их целостность, потому что у нас так некрасиво себя ведут маршрутчики – подрезают, блокируют. Это касается и простых водителей, не только маршрутчиков, которые не уважают общественный транспорт. Поэтому, думаю, что нужно еще поработать над культурой вождения в городе Николаеве. К сожалению, я за это не отвечаю, - отметил мэр.

Известно, что 14 марта, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное.

Однако, жители микрорайона Терновка совместно с депутатом Николаевского городского совета по их округу Светланой Ласурией обеспокоились, что на их округ горвласть не выделит несколько автобусов, которые закупил город в лизинг. В мэрии заверили, что в их микрорайон пустят 10 машин.

В тоже время, Александр Сенкевич заявил, что Николаев до сих пор не получил 23 автобуса в лизинг, потому что белорусская компания опасается результатов выборов Президента в Украине.

После чего, вице-мэр Николаева Юрий Андриенко заявил, что причина задержки поставки кроется в неправильной комплектации автобусов.

При этом, директор компании «Ексимлизинг» Алексей Петухов, которая поставляет Николаеву 23 автобуса МАЗ за 73 миллиона гривен, сообщил, что автобусы находятся в Киеве и приедут в пункт назначения после того, как Беларусь подпишет договор о компенсации расходов.