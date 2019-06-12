В Гонконге более миллиона человек протестуют против законопроекта об экстрадиции

В Гонконге продолжаются акции протеста против планов местных властей ввести закон об экстрадиции.

Об этом сообщает издание «Reuters».

Жители Гонконга протестуют против законопроекта, который может позволить экстрадировать в Китай граждан, которым угрожает судебное преследование. Протестующие считают, что законопроект нарушает законодательство Гонконга, защищающее обвиненных в преступлениях беженцев из Китая.

Однако в руководстве Гонконга (который является автономной китайской территорией) заявляют, что планы о реализации законопроекта пересмотру не подлежат.

По словам Кэрри Лам, главы администрации Гонконга, законопроект направлен на то, чтобы Гонконг не был убежищем для преступников, объявленных в международный розыск. Он предусматривает возможность экстрадиции как в Китай, так и в другие страны.

Протестующие считают, что данный законопроект может позволить преследовать критиков властей и прочих инакомыслящих. Протестные группы готовят забастовку на среду, 12 июня. Планируется, что в ней будут участвовать несколько тысяч предприятий: магазины, рестораны, кофейни и так далее. Во время акции они будут закрыты для посетителей.

Ранее сообщалось, что данная акция привлекла более миллиона человек. Протест по большей части носил мирный характер, хотя часть протестующих вступила в перепалку с полицией.

Китайские СМИ, в свою очередь, говорят на этот счет следующее:

«Некоторые жители Гонконга поддались на трюки оппозиции и их зарубежных союзников и начали поддерживать кампанию против экстрадиции», - пишет газета China Daily в редакционной колонке.

«Любой здравомыслящий человек поддержит «давно назревший» законопроект, предназначенный для того чтобы «устранить пробелы в законодательстве» и не дать Гонконгу превратиться в безопасное место для преступников».

Напомним, как 4 июня из Украины экстрадировали гражданина Грузии, подозреваемого в убийстве девушки в Польше.

А 4 мая Нидерланды экстрадировали в США гражданина Украины Алексея Иванова, которого подозревают в хакерских атаках.