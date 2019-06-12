С начала года безработные Николаевщины получили около тысячи вакансий на сезонные работы

С начала года работодатели Николаевщины предоставили около тысячи вакансий по привлечению безработных на сезонные работы, из них 768 вакансий укомплектовано при содействии службы занятости.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского областного центра занятости.

Директор Центра занятости Дмитрий Оборонько отметил, что к началу сезона у работодателей всегда большой запрос на работников.

– Учитывая то, что Николаевщина прежде всего является сельскохозяйственным регионом, чаще всего работодатели ищут себе сезонных работников для выполнения работ в овощеводстве, садоводстве, виноградарстве и птицеводстве. Это удобно и выгодно как для работодателей, так и для соискателей, которые получают дополнительный заработок, - отметил директор областного центра занятости Дмитрий Оборонько.

Сообщается, что среди сельскохозяйственных предприятий области, которые нанимают людей для ухода и уборки овощей и фруктов, это ООО «АГРО МАКС» Витовского района, ЧПТФ «Агросвит» и ООО «ПОНОМАР» Березнеговатского района, ПАО «РАДСАД» Николаевского района, ЧП Кацан В.А. Кривоозерского района.

Также актуальной для Николаевщины является сезонная занятость на инкубационно-птицеводческих инкубаторных станциях. Одной из таких - ЧП «АП «БЛАГОДАТНЕНСКИЙ ПТИЦЕПРОМ» Арбузинского района, которая в текущем году подала 187 вакансий (19% от общего количества сезонных вакансий, поданных в службу занятости), из которых 180 были укомплектованы при содействии службы занятости.

Кроме того, Николаевская область является санаторно-курортной зоной, поэтому больше предложений сезонной занятости на базах отдыха Березанского и Очаковского районов (б/о «Заря» - «Машпроект» (Коблево), ЗДЗОО «Алый парус» (с. Рыбаковка), ООО «Санаторий» Борисфен» (Очаков), ООО «Оздоровительный комплекс санаторного типа «Ольвия» для детей, подростков и молодежи (Очаков) и другие). Особой популярностью во время горячего сезона пользуются вакансии официантов, горничных, поваров, спасателей, барменов, администраторов, аниматоров.

Средняя заработная плата, которую предлагают работодатели, составляет от 5 до 8,5 тысяч гривен.

Напомним, с понедельника, 3 июня, началось анкетирование работодателей о потребности в работниках на 2020 год, введенное государственной службой занятости.