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«Парень, которому веришь»: Леша Свик готов представить новые хиты на сцене BRAZIL в Коблево

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В пятницу, 14 июня, в Коблево выступит известный исполнитель Леша Свик. Автор таких известных хитов, как «Малиновый свет», «Самолеты», «Дым» и «Я хочу танцевать» готов раскачать гостей ночного клуба BRAZIL.

Об этом сообщает NikLife.

Сейчас жанр музыканта – современная электронная танцевальная, но слегка меланхоличная и лирическая музыка. Его слушатели отмечают искренность его и переживаний, которые он выражает речитативом и называют его «парнем из соседнего двора, которому веришь». У исполнителя явно не отнять драйва, а поэтому у гостей  BRAZIL будет возможность потанцевать и насладиться любимыми песнями в живом исполнении.

Исполнитель представит публике свои новые песни. Но, в концертную программу также входят все известные и популярные хиты.

Дата: пятница, 14 июня
Время: 23:00
Место: ночной клуб BRAZIL (проспект Курортний, 1Б)

Леша Свик — хитмейкер 2018 года. Его треки попадают в ротации радиостанций «LikeFM», «Нового Радио», DFM и «Радио Рекорд». Ролик «Я хочу танцевать» набрал почти 17 миллионов просмотров на YouTube, а клип «#Неодета» — почти 4 миллиона просмотров YouTube.

Приобрести билеты и получить более детальную информацию можно по телефону: 068 777 0 777.

Мила Волкова

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