В Иордании построили гольф-клуб, похожий на песчаные дюны

В городе Акаба в Иордании архитектурное бюро «Oppenheim Architecture» построило гольф-клуб, который занимает 13 тысяч квадратных футов, в виде песчаных дюн.

Об этом сообщает интернет-журнал «Design Mate».

Здание состоит из изогнутых компонентов, покрытых слоем распыляемого бетона. Солнечный свет фильтруется через перфорированные экраны из кортеновской стали, а экраны с треугольными отверстиями повторяют восточные мотивы.

Отмечается, что авторы проекта стремились повторить окружающий ландшафт в архитектуре.

Здание клуба площадью 1200 м² - лишь первая реализованная часть огромного курортного комплекса. Он расположится вокруг 18-луночного поля и будет вмещать в себя жилые, гостиничные и коммерческие помещения.

Пока в клубе открылись только магазины, рестораны, бар, банкетные залы, фитнес и спа. Здесь посетители могут почувствовать себя в гармонии с природой, наслаждаясь открывающейся панорамой гор.

Напомним, что на острове Зеландия в Дании открылась 45-метровая смотровая башня «Camp Adventure Tower», которая стала продолжением почти километровой прогулочной тропы по лесу.