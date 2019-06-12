Киевский суд приостановил лицензию туроператору SkyUp: в компании заявили, что человек, подавший иск, никогда не был её клиентом

Авиакомпания SkyUp прокомментировала решение суда о приостановке лицензии.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте компании.

Решение суда было опубликовано на сайте Барышевского районного суда.

Причинами указываются: системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.

Как говорится в комментарии авиакомпании, постановление о лишении лицензии было обжаловано в Киевском апелляционном суде 05.06.2019 года. Как сообщает авиакомпания, неправомерность действий суда подтверждает тот факт, что основанием для принятия им постановления о приостановлении лицензии SkyUp Airlines стал иск от человека, «который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не был её (авиакомпании – ПН) клиентом».

«Исходя из вышесказанного, данное Постановление никак не влияет на хозяйственную деятельность компании, а является лишь следствием недобросовестной конкуренции. SkyUp Airlines работает в обычном режиме, все рейсы выполняются в соответствии с заявленным расписанием.» - говорится в сообщении.

Напомним, как утром 17 мая самолет, совершавший рейс из Киева в Египет совершил экстренную посадку в аэропорту Одессы.