Uber хочет запустить воздушное такси в США и Австралии – тестовые полеты начнут в 2020 году

Американская транспортная компания Uber в скором времени запустит услугу воздушного такси (Uber Air) в австралийском городе Мельбурн и в двух американских городах Даллас и Лос-Анджелес.

Об этом сообщает «The Guardian».

Пассажиры будут перемещаться с крыши на крышу по сети посадочных площадок под названием Skyports. Сервис будет работать с помощью приложения Uber. Воздушное такси будет совершать вертикальные взлет и посадку.

Испытательные полеты начнутся в 2020 году, полномасштабный коммерческий запуск запланирован на 2023 год.

Представитель Uber подчеркнул, что Uber Air поможет сократить пробки, которые обходятся австралийскому бюджету в $16,5 миллиардов в год.

«В то время как автомобиль без водителя столкнется с препятствиями на дороге, такими как пешеходы в своих мобильных телефонах или другие транспортные средства, воздушное такси не будет иметь подобных препятствий», - объяснил эксперт RMIT University Мэтью Марино.

При этом эксперт Центра городских исследований Крис де Грюйтер назвал несколько возможных минусов нового сервиса: низкая пропускная способность, визуальный беспорядок в небе, вред экологии и пустой пробег.

Напомним, что сотрудники компании Uber разрабатывают систему, чтобы уберечь водителей от нетрезвых пассажиров.