В Москве проходит массовая акция в поддержку журналиста Голунова, задержали Навального и еще 200 человек

12 июня в центре Москвы проходит марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Сообщается о почти 200 задержанных, среди них оппозиционный политик Алексей Навальный.

Хронику событий ведет сайт «Meduza».

Иван Голунов – специальный корреспондент «Медузы», который известен громкими расследованиями на тему коррупции и преступной деятельности. Его расследования касаются, в основном, высших должностных лиц Москвы и Российской Федерации.

Так, 6 июня Голунов направлялся на встречу с источником для своего расследования, но в итоге его задержали представители полиции. Он был задержан по подозрению в сбыте наркотиков. «Медуза» сообщила, что в отделении журналиста избивали и не давали связаться с близкими и воспользоваться услугами адвоката. А журналист утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские. 8 июня Голунова отправили под домашний арест.

Данное событие вызвало широкий общественный резонанс, который привлек внимание как внутренних, так и мировых СМИ. В поддержку журналиста выступили Познер, Собчак, Оксимирон и другие.

В течение всего дня у здания суда находились несколько сотен человек, в основном журналистов, пришедших туда поддержать Голунова.

11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев объявил, что уголовное дело журналиста было закрыто. Голунов поблагодарил всех за поддержку и сказал, что «компенсацией моего морального ущерба будет то, чтобы такое больше не произошло ни с кем».

В День России, 12 июня, люди вышли на марш в поддержку Голунова, анонсированный за несколько дней до его освобождения. Инициаторам акции не удалось согласовать марш с мэрией Москвы на 12 июня, потому они заявили, что считают «невозможным призывать выходить на марш – пусть каждый решает сам». По состоянию на 13:00 мск задержаны более 90 человек. Среди них – основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Его задержали на Трубной площади.

По состоянию на 14:34 на марше в поддержку Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел в центре Москвы задержали более 200 человек.