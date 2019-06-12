Портреты флотоводцев вернут в сессионный зал Николаевской мэрии

В мэрии Николаева было принято решение о возвращении в сессионный зал портретов адмиралов и флотоводцев, которые сняли в октябре прошлого года.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на сайт Николаевского городского совета.

Портреты не отреставрировали, как обещали, ввиду отсутствия специалистов такого профиля, однако их очистили от грязи и пыли, и тем временем продолжили поиск реставраторов.

«Тим часом продовжився пошук спеціалістів, які б якісно та за прийнятну ціну відновили полотна і рами, пошкоджені від тривалого перебування в неналежних умовах під впливом прямого сонячного проміння. Враховуючи, що до сьогодні пошук не дав результатів, вирішено повернути очищені від пилу й бруду картини до зали. Водночас планується оформити вікна, щоб забезпечити надійний захист від сонця», – пишет пресс-служба мэрии.

В публикации также отмечается, что секретарь городского совета Татьяна Казакова предложила установить в зале римские шторы, однако после подсчета, сколько это может стоить, от такой идеи отказалась. В свою очередь, те, что сняли вместе с портретами, не выдержали очистительных операций – расползлась ткань. Также в мэрии предлагают всем желающим стать меценатами для реставрации картин.

Как известно, после «фекального» инцидента в стенах сессионного зала 10 картин адмиралов и флотоводцев, которые жили во времена Российской империи, передали в Николаевский областной краеведческий музей с официальным запросом о возможности проведения реставрационных работ. Директор музея рассмотрел обращение городского совета и сообщил, что учреждение не имеет права предоставлять платные услуги по указанным видам работ. Поэтому он высказал предложение передать картины на временное хранение для экспонирования в тематических выставках.

Среди исторических деятелей на портретах – князь Григорий Потемкин, мореплаватель Михаил Лазарев, вице-адмирал Cтепан Макаров, а также адмиралы Богдан Глазенап и Александр Грейг, с именами которых связывают страницы истории Николаева.