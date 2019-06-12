В Николаеве ищут любящую семью для 17-летней девушки

17-летняя жительница Николаева Алина ищет любящую семью.

Об этом сообщают в службе по делам детей администрации Центрального района.

Так, служба ищет семьи для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся на первичном учете в службе и требуют устройства в семейные формы воспитания (усыновление, опека, попечительство, приемные семьи и детские дома семейного типа ).

За информацией об Алине просят обращаться по адресу: улица Инженерная, 1, кабинет 124. Телефон для справок: 37-56-74, 37-56-98.

Ранее сообщалось, что в Николаеве служба по делам детей администрации Заводского района ищет семью для ребенка, который остался без родительской опеки.

Также ранее в Николаеве служба по делам детей искала семью для 12-летней девочки.