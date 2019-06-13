На Николаевщине стартовала вторая волна конкурса проектов «Безпечна громада» при поддержке Невеселого Владислава

Сделать свою повседневную жизнь безопасней – возможно. В этом уже убедились жители девяти многоквартирных домов Южноукраинска, Вознесенска и близлежащего поселка Мартыновское, которые приняли участие в конкурсе проектов «Безпечна громада».

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Благодаря реализации проектов участники конкурса смогли установить в своих дворах видеонаблюдение и даже обустроить их игровыми площадками для детей. При этом 80% стоимости проекта были оплачены из именного Фонда Владислава Невеселого.

Результат не заставил себя ждать. Во дворах перестали появляться подозрительные личности, на детских площадках не распивают спиртные напитки, владельцы машин спят спокойно и даже мусора стало меньше, ведь теперь нечистоплотность некоторых соседей можно легко доказать с помощью видеозаписи.

«И это, конечно, радует. Но установка видеонаблюдения – это только часть работы по повышению безопасности громад. Мы знаем, что во многих многоквартирных домах есть потребность в установке бронированных дверей, домофонов, уличном освещении, ограничителей движения транспорта и прочих мерах, которые жильцы не в состоянии обеспечить исключительно за свой счет».Поэтому было решено продолжить работу в этом направлении, дав старт второй волне конкурса «Безпечна громада», - говорит основатель конкурса Владислав Невеселый.

Но напомним, что улучшение материально-технического состояния не является главной целью конкурса, а лишь средством для ее достижения. Ибо никакая видеокамера не успокоит громких соседей, а домофон не отвадит вандала. Предупредить подобные правонарушения можно только благодаря добросовестному соседству, общей ответственности за безопасность в собственном дворе и привлечению полиции для решения проблем и профилактики правонарушений.

Поэтому, обязательным требованием для участия в конкурсе, является организация встреч жителей при участии представителей Фонда и своего участкового офицера полиции, где будут презентованы возможности участия в конкурсе, а также подходы к внедрению программы «Сусідська варта».

Кандидатами на получение гранта в размере до 20 000 гривен могут стать объединения совладельцев многоквартирных домов, уличные комитеты, общественные, благотворительные организации или просто инициативные группы, лишь бы их инициативу поддержало не менее 40% жителей той локальной территории, где планируется реализовывать проект.

Все желающие могут ознакомиться с Положением о проведении конкурса на сайте Фонда: http://voznesensk-cf.org.ua (раздел «Конкурсы/ Гранты»). Заявки принимаются до 1 июля 2019 года. А 7 июля победителей определит независимая общественная конкурсная комиссия. Детальная информация по телефону: 0979923394 (Роман).