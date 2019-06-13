Полицейские привлекли для патрулирования николаевского ж/д вокзала служебную кане-корсо - ищет взрывчатку и оружие

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В Николаеве полицейские вместе со служебной собакой породы кане-корсо  патрулируют железнодорожный вокзал.

Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.

«Кане-корсо-полицейский вместе с сотрудниками роты полиции тактико-оперативного реагирования патрулируют железнодорожный вокзал, чтобы защитить николаевцев от попадания в город оружия и взрывчатки!» - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее корреспондент «Преступности.НЕТ» увидел как живут собаки в кинологическом центре ГУНП в Николаевской области и как их обучают

Мила Волкова

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русскийобщество