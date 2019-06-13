Депутаты горсовета согласовали строительство центра реабилитации молодежи в Николаеве, на который США выделяла грант

В четверг, 13 июня, на сессии Николаевского городского совета депутаты согласились передать частному лицу земельный участок по улице Спасская, 80 для обслуживания городского центра реабилитации детей и молодежи.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Мэр Александр Сенкевич перед голосованием обратился к депутатам и попросил их поддержать вопрос строительства данного центра.

— Нам вместе с Посольством США давали грант в размере 500 тысяч долларов для строительства этого центра. На сегодня у нас в городе нет подобного Центра социально-психологической реабилитации для детей и молодежи с функциональными ограничениями, – заявил Сенкевич.

В итоге, это решение поддержали 33 депутата из 36 присутствующих.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве планируют построить Центр социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями. Финансировать работы собирались за счет средств городского бюджета – 9 миллионов гривен и денег, выделенных правительством США. Американская сторона сама выбрала здание для размещения центра, но по утверждению проектантов оно является аварийным и восстановлению не подлежит. Поэтому его необходимо снести и на том месте возвести новую конструкцию, которая бы отвечала всем существующим требованиям.

Однако долгое время депутаты не поддерживали вопрос о передачи департаменту труда и соцзащиты в постоянное пользование земельного участка для обслуживания городского центра реабилитации детей по улице Спасской, 80. В связи с этим, городской голова Александр Сенкевич заявил, что Николаев потерял грантовый 1 миллион долларов в качестве гуманитарной помощи от Европейского командования ВС США, которая внедряется отделом военного сотрудничества Посольства США в Украине.