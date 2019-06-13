«Вместе мы сможем подарить жизнь моему отцу!» - родственники николаевца, у которого обнаружили меланому, просят о помощи

В Николаеве у мужчины обнаружили онкологическое заболевание, родственники просят о материальной помощи.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказали сами родственники мужчины.

Врачи обнаружили у Ивана Архипенко меланому кожи спины. Уже были проведены химиотерапии, однако на определенном этапе они перестали помогать, меланома дала метастазы в органы и ткани и доктора назначили другое лечение.

«Было сделано уже две операции по удалению опухолей и метастазов, и курс химиотерапии. Но, к сожалению, химиотерапия ему не помогает. И нам был назначен дорогостоящий курс лечения. Нам очень необходима ваша помощь. Нам каждая копейка сейчас очень дорога. Мы цепляемся за каждый способ спасения жизни отца, но сами не в состоянии собрать нужную сумму. Помогите, не будьте равнодушны! Мы будем очень благодарны. Вместе мы сможем подарить жизнь моему отцу!» – пишут родственники Ивана Архипенко.

0668319044 Архипенко Наталья (супруга Архипенко Ивана)

0662933950 Архипенко Татьяна (Дочь Архипенко Ивана)

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