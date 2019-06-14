Новые лизинговые автобусы не выйдут на следующей неделе на маршруты – исполком горсовета Николаева не согласовал тариф на проезд

Исполком Николаевского городского совета не согласовал решение по установлению тарифа на перевозку одного платного пассажира и багажа в городе Николаеве автобусами, для предприятия – перевозчика «Николаеввпасстранс».
Об этом стало известно в пятницу, 14 июня, в ходе заседания исполкома, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Согласно проекту решения тариф на перевозку составляет 5 гривен. При этом, член исполкома Александр Садыков поинтересовался, почему предприятие просит установить тариф в 5 гривен, хотя ранее директор КП Алексей Ушаков заявлял, что себестоимость проезда на таком транспорте будет 8 гривен.
В частности, директор КП «Николаевпасстранс» отметил, что на данный момент это единственно обоснованный тариф, однако он подтвердил, что по их расчетам себестоимость проезда составляет выше 5 гривен.
- Вы говорили, что себестоимость проезда 8 гривен, а теперь выносите 5 гривен. Опять получиться история как с «Николаевэлектротрансом», что у нас цена ниже себестоимости, давайте помогайте. Так что ли? – интересовался Александр Садыков.
В тоже время, Алексей Ушаков отмечал, что одной из составляющих тарифа являются данные пассажиропотока, при наличии достаточного пассажиропотока предприятию хватит тарифа в 5 гривен.
Также члена исполкома интересовал вопрос касательно маршрута новых автобусов и, какая ситуация будет по нынешним перевозчикам. Вице-мэр Юрий Андриенко, который курирует сферу транспорта, отметил, что это организационные вопросы, которыми сейчас занимаются, и добавил, что таким же вопросом является и вопрос тарифа.
Первый вице-мэр Владимир Крыленко, который вел заседание исполкома, предложил поддержать данный вопрос, однако голосование за него было отрицательным – 7 человек «за», трое «воздержались» и один член исполкома отсутствовал при голосовании.
После голосования депутат горсовета Федор Панченко заявил, что вопроса тарифа был техническим и позволял уже на следующей неделе выпустить автобусы на маршруты. И хотел было попросить, чтобы вопрос переголосовали, однако двое членов исполкома – Александр Садыков и Владимир Тимошин покинули заседание.
- Посмотрите на эти два лица, которые только что демонстративно покинули заседание и благодаря им, вы (жители Николаева, - ПН) на следующей неделе ни на чем, ни на каком коммунальном новом транспорте ездить не будете. И они это делают специально, чтобы вы подольше страдали, - заявил депутат.
Известно, что 14 марта, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное.
Однако, жители микрорайона Терновка совместно с депутатом Николаевского городского совета по их округу Светланой Ласурией обеспокоились, что на их округ горвласть не выделит несколько автобусов, которые закупил город в лизинг. В мэрии заверили, что в их микрорайон пустят 10 машин.
В тоже время, Александр Сенкевич заявил, что Николаев до сих пор не получил 23 автобуса в лизинг, потому что белорусская компания опасается результатов выборов Президента в Украине.
После чего, вице-мэр Николаева Юрий Андриенко заявил, что причина задержки поставки кроется в неправильной комплектации автобусов.
При этом, директор компании «Ексимлизинг» Алексей Петухов, которая поставляет Николаеву 23 автобуса МАЗ за 73 миллиона гривен, сообщил, что автобусы находятся в Киеве и приедут в пункт назначения после того, как Беларусь подпишет договор о компенсации расходов.
21 мая, в Николаеве на площади Соборной презентовали 23 автобуса белорусского производства. Чиновники обещали, что на маршруты они выйдут в течение месяца
При этом, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что есть проблема с набором водителей на 23 коммунальных автобуса, которые город недавно приобрел в лизинг за 73 миллиона гривен, так как многие переживают за их целостность из-за недобросовестных «маршрутчиков» и водителей.