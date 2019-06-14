Новые лизинговые автобусы не выйдут на следующей неделе на маршруты – исполком горсовета Николаева не согласовал тариф на проезд

Исполком Николаевского городского совета не согласовал решение по установлению тарифа на перевозку одного платного пассажира и багажа в городе Николаеве автобусами, для предприятия – перевозчика «Николаеввпасстранс».

Об этом стало известно в пятницу, 14 июня, в ходе заседания исполкома, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Согласно проекту решения тариф на перевозку составляет 5 гривен. При этом, член исполкома Александр Садыков поинтересовался, почему предприятие просит установить тариф в 5 гривен, хотя ранее директор КП Алексей Ушаков заявлял, что себестоимость проезда на таком транспорте будет 8 гривен.

В частности, директор КП «Николаевпасстранс» отметил, что на данный момент это единственно обоснованный тариф, однако он подтвердил, что по их расчетам себестоимость проезда составляет выше 5 гривен.

- Вы говорили, что себестоимость проезда 8 гривен, а теперь выносите 5 гривен. Опять получиться история как с «Николаевэлектротрансом», что у нас цена ниже себестоимости, давайте помогайте. Так что ли? – интересовался Александр Садыков.

Владимир Крыленко

В тоже время, Алексей Ушаков отмечал, что одной из составляющих тарифа являются данные пассажиропотока, при наличии достаточного пассажиропотока предприятию хватит тарифа в 5 гривен.

Также члена исполкома интересовал вопрос касательно маршрута новых автобусов и, какая ситуация будет по нынешним перевозчикам. Вице-мэр Юрий Андриенко, который курирует сферу транспорта, отметил, что это организационные вопросы, которыми сейчас занимаются, и добавил, что таким же вопросом является и вопрос тарифа.

Первый вице-мэр Владимир Крыленко, который вел заседание исполкома, предложил поддержать данный вопрос, однако голосование за него было отрицательным – 7 человек «за», трое «воздержались» и один член исполкома отсутствовал при голосовании.

Федор Панченко После голосования депутат горсовета Федор Панченко заявил, что вопроса тарифа был техническим и позволял уже на следующей неделе выпустить автобусы на маршруты. И хотел было попросить, чтобы вопрос переголосовали, однако двое членов исполкома – Александр Садыков и Владимир Тимошин покинули заседание.