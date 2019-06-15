На Николаевщине в ОТГ открыли новую полицейскую станцию

В четверг, 13 июня, в поселке Токаревка Веселиновской объединенной территориальной громады начала работу новая полицейская станция.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Отмечается, что создание и открытие станции стало возможным благодаря совместным усилиям полиции и местной общины, для которой обеспечение правопорядка и безопасности является одним из приоритетных направлений развития.

– Полиция должна быть ближе к людям и учитывать в своей работе потребности местного населения, своевременно реагировать на проблемы общества и предотвращать совершение правонарушений. С этой целью участковые офицеры полиции максимальное количество рабочего времени должны проводить именно на территории своих участков, – отметил в ходе открытия и.о. заместителя начальника ГУНП области Максим Ахрамеев.

Правоохранители, которые будут работать на полицейской станции, будут обслуживать территорию Токаревского, Зеленовского и Старостинского округов, в состав которых входит поселок Токаревка и 10 близлежащих сел. Станция станет опорным пунктом для местного отделения полиции, расположенного в районном центре в 22 километрах от поселка.

Сообщается, что в помещении станции созданы комфортные условия для работы участковых офицеров полиции и осуществления ими приема граждан. Также она оборудована необходимой компьютерной и оргтехникой, а в холле размещен стенд с полезной для людей информацией.

– Открытие станции стало своеобразным подарком местным шерифам к их профессиональному празднику – Дню участкового офицера полиции, который будет отмечаться 18 июня, - отметил начальник Управления превентивной деятельности Сергей Игнатьев, вручая участковому планшет.

Кроме участковых офицеров к работе станции также привлечена группа реагирования патрульной полиции местного отделения. В ведомстве добавили, что отныне полицейские смогут быстрее реагировать на правонарушения, а людям будет значительно проще получить помощь правоохранителей.