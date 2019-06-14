Как они нас попрекали НАШИМИ грошами!

Николаев. Сегодня 13 июня 2019 года. Кипящие микрорайоны Николаева Соляные и Северный, что пострадали от конкурса выбора УК имени Репина Сенкевича!

Мэр Сенкевич молчит как партизан на допросе, на сессии городского совета и в эфире вчера на НИСТВ, что 16 июля 2019 года заканчиваются договора на обслуживание 900 домов, что подписал Репин в ночи и от нашего имени. И что у горожан есть ПРАВО на выбор новой управляющей компании с новым тарифом и качеством обслуживания!

Горожане Соляных и Северного так и сделали, проведя НАРОДНЫЙ и открытый тендер, без коррупции чиновников и с новыми тарифами 3.60 и 4 грн, а не 6 грн как у МДЛМ. Письма уведомления направлены. Протоколы собраний Горожан на 16 страницах да еще в 3 экз. оформлены и подписаны.

И только депутат от развалившейся и с близким к нулю рейтингом партии Самопомощь орет на горожан Северного: «Я!!! Вам дал денег на крышу. Я отремонтировал ливневку и откосы. Я тут ремонтирую и даю гроши. Идите ко мне в ОСМД и думать забудьте про выбор по закону Украины 2-х способов управления ОСМД или УК!» И гонит Горожан в его ОСМД!

Доколе бароны в виде мэров и депутатов от НУЛЕВОЙ партии будут попрекать Горожан выделением грошей из НАШЕГО бюджета ( не из их кармана) и создавать себе предприятия по ИХ правилам и гнать ВСЕХ в юрлица ОСМД, когда при нашей нищете после ИХ тарифов горожане будут платить и за соседа пьяницу, и за нищую и больную соседку, и за тех соседей, что уехали в Польшу и Португалию.

Общественное движение «ГОРОЖАНИН» напоминает Николаевцам об их ПРАВЕ до 16 июня 2019 года на перезаключения договора выбора управляющей компании с новыми тарифами без коррупции и посредников и о том что все баре и бароны вместе с Порошенко вышли вон!! А гроши на крыши и дороги это Ваши гроши из нашего бюджета от ваших налогов!

Выбор и ПРАВО за вами, а не за депутатами и мэрами от партии Самопомощь, что вот вот помрет!