ПЦУ может отлучить почетного Филарета в случае проведения собора Киевского Патриархата

Православная церковь Украины предупредила почетного Филарета о том, что созыв собора Киевского патриархата может привести к расколу Церкви и отделению организаторов и участников таких собраний от Православной Церкви Украины со всеми «каноничными и юридическими последствиями».

Об этом сообщается в пресс-службе Киевской Митрополии ПЦУ.

Так, ранее, почетный Филарет объявил о решении созвать поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав Православной церкви Украины такого права ему не дает. Почетный патриарх уточнял, что планирует созвать Поместный Собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, а не ПЦУ.

Православная церковь подчеркнула, что Филарет не имеет права единолично созвать «Поместный Собор УПЦ КП» ни по уставу Православной церкви Украины, ни даже по прекращенному уставу УПЦ КП.

«Самовольное и неуставное проведение собрания неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия «Собора» означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной Церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями.» - говорится в сообщении.

А ранее, почетный патриарх Филарет не поддержал решение Священного Синода, который состоялся 24 мая.