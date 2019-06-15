В сети снова появилось видео с Президентом Туркменистана - в этот раз он едет на велосипеде, стреляя по мишеням

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов опубликовал новый ролик, в котором проехался на велосипеде, стреляя по мишеням.

Видео опубликовало местное телевидение.

Так, Бердымухамедов проинспектировал учения вооруженных сил страны и продемонстрировал собственные навыки стрельбы из пистолета. В ходе внезапной проверки личный состав воинских частей подняли по тревоге.

После завершения учений он покинул полигон на велосипеде, ведя огонь из пистолета по мишеням, установленным вдоль маршрута.

«Четко попадая в мишени, туркменский лидер еще раз продемонстрировал свою физическую подготовку и мастерство, подав для военнослужащих, в особенности молодежи, образцовый пример», — написало местное издание.



Turkmenistan's president doing pistol target practice while riding a bicycle, because obviously pic.twitter.com/hXYXu70AJ3 — Peter Leonard (@Peter__Leonard) 14 июня 2019 г.

Напомним, что ранее Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сыграл на синтезаторе и зачитал рэп вместе со своим внуком.