Награды, Винник и пародия на «Цвет настроения синий»: в Николаеве поздравили медработников

В пятницу, 14 июня, в Николаевском академическом украинском театре драмы и музыкальной комедии состоялось поздравление медработников с их профессиональным днем. На концерте вручали множество наград, пели Винника и показали клип-пародию на «Цвет настроения синий».

Об этом сообщает NikLife.

Поздравление началось с множества официальных речей от николаевских чиновников. На сцене выступила глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко, замглавы ОГА Александр Трайтли, мэр Николаева Александр Сенкевич, нардепы и многие другие. Все они благодарили медиков за нелегкий труд и желали всяческих благ в быту и на работе.

Театр также приготовил сюрпризы для празднующих - актеры пели и танцевали на сцене, а особенно зажигательным стал номер с песней Олега Винника «Невеста». Однако, настоящей изюминкой мероприятия стал показ клипа-пародии на нашумевший «Цвет настроения синий» - «Цвет халата белый».

В нем снялось более 80 медработников, среди которых оказались главврач БСМП Александр Демьянов, начальница горздрава Ирина Шамрай и депутат, а также глава комиссии по вопросам здравоохранения Сергей Мотуз. По сюжету врачам надо было как-то креативно поздравить своих подчиненных - и это явно у них получилось.

Напомним, ранее жительница Николаева рассказала, как врачи «скорой» спасли её дочь, которая перестала дышать.