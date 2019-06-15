Пользователь Tinder с помощью фильтра, «меняющего пол», поймал американского полицейского, который искал несовершеннолетних для секса

В США пользователь Tinder использовал фильтр Snapchat, «меняющий пол», чтобы поймать полицейского, который искал в приложении несовершеннолетних девушек для секса.
Об этом сообщает BIRDinFLIGHT.
20-летний Итан, после того, как его подруга рассказала, что в детстве подверглась сексуальному насилию, сделал свою фотографию в Snapchat, наложил на нее фильтр и зарегистрировался в Tinder под видом девушки по имени Эстер.
Этот профиль привлек внимание полицейского из Сан-Матео Роберта Дэвиса, которого не остановило то, что его собеседнице 16 лет, и он предложил ей «повеселиться».
Тогда Итан перенес беседу в Snapchat, чтобы получить больше информации о полицейском. Он сделал скриншоты переписки в режиме полета, чтобы Snapchat не уведомил об этом собеседника, и предоставил доказательства правоохранителям.
Полиция арестовала 40-летнего мужчину за общение с несовершеннолетними с намерением вступить в сексуальную связь.
Ранее сообщалось, что в России популярный сервис знакомств Tinder обязали давать ФСБ все переписки и данные о пользователях.