Пользователь Tinder с помощью фильтра, «меняющего пол», поймал американского полицейского, который искал несовершеннолетних для секса

В США пользователь Tinder использовал фильтр Snapchat, «меняющий пол», чтобы поймать полицейского, который искал в приложении несовершеннолетних девушек для секса.

Об этом сообщает BIRDinFLIGHT.

20-летний Итан, после того, как его подруга рассказала, что в детстве подверглась сексуальному насилию, сделал свою фотографию в Snapchat, наложил на нее фильтр и зарегистрировался в Tinder под видом девушки по имени Эстер.

Этот профиль привлек внимание полицейского из Сан-Матео Роберта Дэвиса, которого не остановило то, что его собеседнице 16 лет, и он предложил ей «повеселиться».