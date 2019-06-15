Николаевский экипаж рассказал о ярких моментах на Чемпионате Украины по мини-ралли «Кубок лиманов»

В Николаеве прошёл первый этап Чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок лиманов» 2019. В нём принял участие семейный экипаж Гриневичей – Николаевской раллийной команды на «ВАЗ-2109».

Об этом сообщается на странице Mykolaiv Rally Team в Facebook.

Так, экипаж команды занял 5 место в классе PS6 и рассказал, что этот этап можно по праву назвать самым ярким на события и приключения.

«Все начиналось как обычно - спокойная административная и техническая проверка. Достаточное время перед пропиской (ознакомление с трассой), даже начало прописки ничего не предвещало... Но, это же все скучно и спокойно для ралли! На третьем проезде ознакомления пошел дождь! Ну то такое... дождь да и дождь. Потом, в метрах от машины, ударила молния, ну тоже, что тут не обычного, шарахнула да и шарахнула. А потом возник вопрос, а как же выбираться с трассы в сервис парк? Теперь Одесскую область мы знаем лучше Николаевской», - говорится в сообщении.

К открытию команда чуть не опоздала из-за размытой дороги.

«Возле сцены уже была надута небольшая и почти не заметная канистра PETRONAS Brands от наших спонсоров - компании «Оил Груп». Так и закончилась суббота...» - отметили они.

Также они описали злоключения, которые происходили с ними на протяжении всего следующего дня.

«1СУ- ремень генератора, почему то попал камень и уничтожил наш ремень, как так...

2СУ- вроде все хорошо, но, как ехать если мотор уходит в отсечку на 4500 тыс оборотов, ну то ладно, доехали... Сервис парк помог.

3СУ- гадали, что будет на этом спец участке, а нет, показалось и все прошло без приключений...

4СУ- расслабились, думая о хорошем, но, это же ралли и тут мотор просто потерял ход! Не понятно... Позже выяснилось, что проблема с прошивкой. Вылечили в сервис парке.

5СУ- вот этот спец участок запомнится навсегда, который и решил исход гонки и возможного подиума! ...выходя на скоростную дугу параллельно «...» (не для слабо нервных) и понимая, что машина не реагирует на движения руля, начинаешь многое вспоминать чему тебя учили в экстренных ситуациях! В общем, экипаж выкрутился из этой ситуации и даже принял решение закончить СУ, что бы на сервисе решить проблему. Но, на зрительской зоне машина уже просто не реагировала, от слова совсем, на движения руля и экипаж был вынужден остановится и казалось на этом все... Но, это же ралли! Экипаж нашел проблему на месте и по чистой случайности, прямо возле машины нашел нужный болт на 8 и инструмент! Спасибо тем людям, которые забыли это добро. СУ мы закончили, даже не смотря на потерянное время и полученный штраф за опоздание на КВ. 6СУ- очень спокойный и прошел без проблем, что позволило нам занять 5 место. Аж выдохнули, правда в Николаеве и то после обеда... Начало положено и вся борьба еще впереди, конкуренция в классе есть и это очень радует! Мы не сдаемся и продолжаем борьбу в этом сезоне!» - пишут участники ралли.

Также они выразили благодарность спонсорам «OilGroup Mykolaiv», «МегаГрад» и медиа партнерам «Преступности.НЕТ», Сувениры Николаев, Denis Sisin Photo, Антон Реуцкий и Влад Тымкив.

Ранее сообщалось, что николаевский экипаж выступил на ралли «Кубок лиманов».