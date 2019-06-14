Только 8% украинцев являются противниками досрочных выборов в Раду, – опрос

Количество сторонников досрочных парламентских выборов в течение последнего месяца выросла с 72% до 88%. Сегодня только 8% имеют противоположное мнение.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 8-12 июня.

67% опрошенных считают, что новоизбранный парламент будет более эффективным чем предыдущий.

82% опрошенных считают, что обжалование группой народных депутатов в Конституционном суде Указа Президента Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов является не столько защитой законности, как попыткой народных избранников продлить свои полномочия хотя бы на несколько месяцев. Иного мнения в этом вопросе лишь 9% респондентов.

Опрос проводился среди 2500 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента. 22 мая нардепы отказались поддержать законопроекты Зеленского о смене избирательного законодательства и изменении закона о публичных закупках. 23 мая указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу.

24 мая в Украине стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

Однако по инициативе «Народного фронта» в Конституционный суд был направлен иск за подписью 62 нардепов об отмене соответствующего указа Зеленского.

11 июня Большая палата Конституционного Суда Украины в открытом режиме рассмотрел иск народных депутатов на указ Президента о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в Верховную Раду, а потом суд перешел работать в закрытой части пленарного заседания. Решение после принятия будет обнародовано на официальном сайте Конституционного суда Украины.