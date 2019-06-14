Самолетов крайне не хватает: директор аэпопорта Барна рассказал, почему JoinUp отменил рейсы из Николаева в Турцию

Федор Барна Рейсы в Турцию из Николаева временно приостановлены из-за недостачи у авиакомпаний самолетов.

Об этом заявил директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна в пятницу, 14 июня, в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что туристическая компания «JoinUp» может отменить рейсы в Турцию из Николаевского аэропорта. Директор аэропорта Федор Барна говорит, что этот вопрос еще не решен и с туроператором будут переговоры по этому вопросу.

По словам Барны, у авиакомпаний не хватает самолетов, из-за чего они вынуждены приостанавливать рейсы в нескольких городах.

— Сложилась на рынке такая обстановка, вы видели судебные нелепые решения по поводу Sky Up, у них девять самолетов сегодня, в следующем году будет 12, но, к сожалению, их пытаются третировать, но они заключили серьезные, жесткие договора с RyanAir, компанией «Браво». Самолетов крайне не хватает, выбыло пару самолетов. Оптимизацию прошли шесть аэропортов, написали почему-то только о Николаеве, - сказал Федор Барна.

Последний рейс будет 22 июня, на который, как отметил Федор Барна, уже распроданы билеты.

— Мы с сожалением временно вынуждены приостановить с 22-го числа, крайний рейс будет, он полностью распродан заранее, то есть, потребность и желание людей путешествовать громадное есть, просто у компании нет возможности, они боятся обрушения, коллапса на рынке, как было в прошлом году и поэтому компания приняла для себя решение с осени следующего года работать только на своих личных самолетах, - сказал директор аэропорта.

Что же касается рейсов в Египет, они будут возобновлены в сентябре. Как утверждает Барна, летом рейсов не будет из-за жаркой погоды. На летний период николаевский аэропорт не планирует рейсы, но продолжает работу, поскольку может возникнуть необходимость принять рейс.

— Аэропорт, от того, что нет полетов, не значит, что он не будет функционировать, он должен быть готов всегда ко принятию рейсов – работает вышка, работают люди, - сказал Барна.

Также директор аэропорта сообщил, что ведет переговоры с МАУ (Международный авиалинии Украины – ПН), чтобы начать внутренние рейсы по Украине.

Напомним, в среду, 1 мая, на коммунальном предприятии «Николаевский международный аэропорт» был осуществлен первый полет в Турцию.