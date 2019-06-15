«Мы находимся в системе выборов», – мэр Сенкевич заявил, что Николаеву не удастся забрать себе ТЭЦ до начала отопительного сезона

Городской голова Николаева Александр Сенкевич уверен, что принять ПАО «Николаевская ТЭЦ» в коммунальную собственность города до начала отопительного сезона не удастся.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Я не думаю, что это реально сделать (принять ТЭЦ в собственность города до начала отопительного сезона, - ПН). Понимая, что мы находимся в системе выборов. Насколько мне известно, Кабмин сейчас планирует раздать всем ТЭЦ в коммунальную собственность. И основная проблема ТЭЦ в Николаеве на сегодняшний день – это сети. Там есть очень хороший коллектив, генерация, которая генерирует электричество и ТЭЦ работает практически безубыточно, но там есть проблемы с сетями. Мне постоянно ставят в упрек улицу Московскую – «Что вы там постоянно копаете?», «Воруете!», «Постоянно они роют и бабки зарабатывают, отмывают». Нет. Копают ТЭЦ, потому что у них порывы. Мы понимая, все эти проблемы сегодня предлагаем депутатам принять в коммунальную собственность ТЭЦ, - сообщил мэр.

В частности он добавил, что если ТЭЦ выкупит частный инвестор, то он не будет вкладывать средства в модернизацию сетей, - «его будет интересовать генерация, турбины и он будет подлатывать, а дороги все время будут рыть улицу Пограничную, Московскую, 3-ю Слободскую. Город будет рытье».

— Мы хотим, чтобы оба объекта: ТЭЦ и предприятие облтеплоэнерго стали объектами города Николаевской собственности, чтобы мы построили одну тепловую стратегию – там уменьшаем трубы, там строим локальную котельную, которая будет более эффективная и снизит платежку николаевцев на сотни гривен, там мы делаем автономное отопление… Это все нам необходимо, и никто не будет вкладывать в нашу ТЭЦ деньги: ни государство, ни частный инвестор, а мы сами. Этих денег у нас 100% нет, но как облтеплоэнерго меняет коммуникации впервые за 60-70 лет, строится новое кольцо в Корабельном районе, чтобы убрать дополнительную котельную на Океане, и так далее, это все делается за счет денег Мирового банка. Когда мы сможем все оптимизировать, та экономия, которая будет на теплогенерации, мы сможем спокойненько гасить эти кредиты, - акцентировал внимание Александр Сенкевич.

При этом он добавил, что также будет и с ТЭЦ, когда она будет в собственности города, потому что сейчас «собственник не хочет этим заниматься, государству нет до этого дела».

— Пусть передают нам и мы будем в этом крутиться, подытожил мэр.

Отметим, что по причине того, что никто не хочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ» центр города могут «разрывать по 10 раз на протяжении года».

Ранее сообщалось, что сделать какой-либо ремонт по улице Московской в городе Николаеве невозможно из-за аварийных теплосетей «Николаевской ТЭЦ», которые постоянно прорывают. Также неоднократно сообщалось о том, что аварии на теплотрассе и других коммуникациях на Московской случаются ежегодно, из-за чего коммунальщики их постоянно ликвидируют, но аварии повторяются вновь и вновь.

Отметим, что КП «Николаевоблтеплоэнерго» хотело забрать сети ТЭЦ себе проектно-исполнительную документацию на сети по улице Московская, Чигрина и 3-я Слободская, но у публичного акционерного общества «Николаевская ТЭЦ» их нет. Из-за чего данные действия невозможны.

В частности, ранее Алексей Савченко отмечал, что никто не купит и не захочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ», так как ее сети находятся в плохом состоянии: «Мы не найдем такого дурака».

А в ноябре 2018 года депутаты Николаевского горсовета планировали обратятся к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой отказаться от приватизации «Николаевской ТЭЦ» и передать ее в коммунальную собственность города. К тому же, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко планировал обратится в Кабинет министров Украины с просьбой передать «Николаевскую ТЭЦ» на баланс города.

15 января директор «Николаевской ТЭЦ» Юрий Кишко сообщил, что в этом году теплосети по улице Московской реконструироваться не будут, так как у предприятия нет на это денег. При этом проект будет готов к весне 2019 года.

А 16 января на заседании Кабмина премьер-министр Гройсман поддержал идею передачи теплоэлектроцентралей из государственной в коммунальную собственность. В частности речь шла и о «Николаевской ТЭЦ».

Отметим, что ранее члены промышленной комиссии Николаевского городского совета не были уверенны в целесообразности принятия в коммунальную собственность города государственный пакет акций ПАО «Николаевская ТЭЦ».

Однако, 5 мая, комиссия по вопросам промышленности поддержала передачу государственного пакета акций ПАО «Николаевская ТЭЦ» в коммунальную собственность города Николаева. Теперь решение должны согласовать на сессии горсовета.