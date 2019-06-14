В оккупированном Крыму суд освободили капитана очаковского судна «ЯМК-0041», задержанного в мае 2018 года за браконьерство

В пятницу, 14 июня, Балаклавский районный суд города Севастополя освободил капитана задержанного украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого, а также оштрафовал его за незаконный промысел.

Об этом сообщает российское интернет-издание «Интерфакс».

Сообщается, что моряка признали виновным в незаконной добыче биоресурсов (ч.3 ст.256 УК РФ). Ему назначили штраф в размере 550 тысяч рублей, однако суд сразу освободил Новицкого от выплаты с учетом его содержания под стражей с 11 мая по 1 ноября 2018 года.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде для Новицкого отменена, гражданский иск прокурора Севастополя в защиту интересов РФ удовлетворен.

«Взыскать с Новицкого в пользу государства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, - 439 тысяч 334 рубля 50 копеек», - говорится в публикации.

Напомним, что 4 мая, 2018 года, в акватории Черного моря российскими пограничниками было задержано рыболовецкое судно «ЯМК-0041», где находились очаковцы. 9 мая стало известно, что Николаевская облгосадминистрация направила официальные обращения уполномоченной ВР по правам человека Людмиле Денисовой и в министерство иностранных дел Украины в связи с задержанием ФСБ членов экипажа очаковского рыболовецкого судна «ЯМК-0041». Позже стало известно, что капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого выпустили из СИЗО Симферополя – ему изменили меру пресечения на под подписку о невыезде.

В свою очередь, жена капитана очаковского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого отправила письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой помиловать ее мужа.