В Одесской области ищут 11-летнюю девочку – ребенок пошел в танцевальный кружок и не вернулся

В Одесской области 13 июня пропала 11-летняя девочка Дарья Лукьяненко – днем она пошла в танцевальный кружок и не вернулась.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Дарья Лукьяненко, 2007 года рождения, 13 июня пошла в танцевальный кружок и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

— Приметы: на вид 11-13 лет, худощавого телосложения, волосы русые длинные, глаза карие. Была одета: футболка белого цвета с рисунком журавля, розовые шорты, черные сандалии, при себе имела сумку с разноцветными пайетками, - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что полицейские развернули масштабную спецоперацию, был создан оперативный штаб, который возглавляет руководитель ГУНП в Одесской области Олег Бех. На поиски ребенка задействован весь личный состав полиции Ивановского отдела полиции, а также правоохранители из соседних районов. К ним присоединились 100 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Сотни неравнодушных местных жителей и жителей других сел, откликнулись на сообщение о пропаже ребенка и принимают активное участие в поисках Дарьи.

Напомним, в Николаеве полиция разыскивает пропавшую без вести Дели-Иванову Евгению Семеновну 2004 года рождения.