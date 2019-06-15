Зеленский, по договоренности с меценатами, подарит детским больницам 200 новых машин скорой помощи

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о передаче новых машин скорой помощи в более чем 100 специализированных детских больниц.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

Машины были куплены по договоренности с меценатами, и их покупка приурочена ко «дню медика». Однако Зеленский заявляет, что будет делать всё, чтобы такие «приятные новости появлялись часто», а не только в честь праздника.

«Рядом со мной - одна из 200 специальных «скорых», которые будут переданы им (детским больницам – ПН). Приобретены не за бюджетные средства, а по договоренности с меценатами. 136 быстрых Peugeot и Ford поедут в города. 64 Toyota Sequoia и других автомобилей с повышенной проходимостью передаем сельским общинам.» - говорится в сообщении Зеленского.

По его словам, первые 30 автомобилей больницы получат уже в ближайшие дни, остальные – в течении трёх месяцев.

Напомним, как в пятницу, 14 июня, в Николаевском академическом украинском театре драмы и музыкальной комедии состоялось поздравление медработников с их профессиональным днем.