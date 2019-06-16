Николаевские спасатели устроили пожарную эстафету детям летнего лагеря «Динамо» в Очакове

В пятницу, 14 июня, николаевские спасатели совместно с представителем Красного Креста Украины, Федерации подводной деятельности и спорта Николаевской области посетили учебно-спортивную оздоровительную базу «Динамо» в Очакове.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасатели рассказали юным спортсменам о безопасности и средствах спасения на воде, продемонстрировали, как пользоваться огнетушителем. Дети познакомились с пожарными 22-й Государственной пожарно-спасательной части Очаковского района, примеряли защитную одежду, расспрашивали о назначении аварийно-спасательного оборудования, преодолевали пожарную эстафету.

Постоянные помощники Службы, тренеры по акватлону, рассказали присутствующим правила безопасного поведения на воде. Волонтеры из областного центра Общества Красного Креста Украины обучали присутствующих азам оказания первой первой помощи, учили мальчиков и девочек делать искусственное дыхание на манекенах.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области из-за дождей обвалился мост – спасателям пришлось помочь школьникам, ехавшим на ВНО.