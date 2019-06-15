Президент почтил память погибших в катастрофе Ил-76 и других защитников, павших 14 июня в разные годы войны

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии, посвященной памяти военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших во время проведения антитеррористической операции и операции объединенных сил на востоке Украины.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Церемония состоялась у Зала памяти в Министерстве обороны Украины. На ней присутствовали близкие и друзья погибших, военные, Министр обороны Украины Степан Полторак и Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак.

Во время мероприятия зачитали имена 49 воинов, которые погибли 14 июня 2014 года в авиакатастрофе самолета Ил-76, сбитого возле Луганска. Также почтили память пяти воинов, которые полегли в этот день в разные годы войны – отдали жизни, защищая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Подвиг каждого защитника почтили ударом в колокол и оружейными залпами военнослужащие роты почетного караула.

После этого участники мероприятия возложили цветы к Памятному колоколу. В Зале памяти военнослужащие роты почетного караула в присутствии Главы государства перевернули страницу Книги памяти на 14 июня, где указаны имена героев, погибших в этот день.

Напомним, 16 апреля Мелитопольский горрайонный суд отказался признать гибель командира экипажа самолета Ил-76, который был сбит под Луганском в июне 2014 года, следствием агрессии России. Во время катастрофы погибли 40 десантников и 9 членов экипажа