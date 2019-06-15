В Николаеве исполком горсовета согласовал повышение тарифа на ритуальные услуги

В Николаеве повысили тарифы на захоронение и другие виды услуг, которые предоставляются коммунальным предприятием «Николаевская ритуальная служба».

Соответствующее решение в пятницу, 14 июня, принял исполком Николаевского городского совета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Услуги подорожали на 50 - 300 гривен. Члены исполкома без обсуждений единогласно поддержали этот вопрос.

Для сравнения приводим тарифы, принятые в 2017 году, и тарифы, которые согласовал исполком 14 июня, 2019 года.

Тарифы утвержденные 14 апреля 2017 года.

Тарифы утвержденные 14 июня 2019 года.

Напомним, что последнее повышение тарифов для предприятия было еще в 2017 году. Однако, исполком принял это решение не с первого раза.