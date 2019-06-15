В строительной компании, руководство которой нардеп Шевченко обвинил в нападении на него, заявили, что он пытается втянуть их «в грязную предвыборную гонку»

Её официальное видеообращение опубликовано на YouTube-канале компании.

Напомним, что ранее в Ивано-Франковске облили фекалиями нардепа и владельца «Буковеля» Александра Шевченко. Шевченко на своей странице в Facebook сообщил, что встречу в парке ему назначил Иван Мельник - владелец строительной компании M GROUP DEVELOPMENT, сообщивший, что будет со своим деловым партнером. Как утверждает нардеп, деловым партнером оказался местный бандит Мирослав Кальян, «известный в преступных кругах по прозвищу «Патлатый».

«Во-первых, M GROUP DEVELOPMENT и ее основатель Иван Мельник не предъявляли ни одного кандидата на парламентских выборах. Юрист компании Александр Богачев самостоятельно принял решение принять участие в избирательной компании. Во-вторых, Александр Шевченко сам четыре раза звонил общему знакомому - предпринимателю Зарицкому Виталию, бросал угрозы в сторону компании и требовал организовать встречу с Иваном Мельником. В-третьих, Иван Мельник, специально приехал в Ивано-Франковск, позвонил Шевченко, время и место встречи были инициированы Шевченко», - заявила она.

Также она она заявила, что Шевченко обещал привлечь все СМИ группы «Приват», в том числе и «1+1» с целью нанесения сокрушительного удара по деловой репутации компании.

«В-четвертых, основным требованием встречи было снять с выборов кандидатуру Александра Богачева, угрозы шли в сторону Богачева, Ивана Мельника и в основном в сторону компании. В случае невыполнения требований, Шевченко обещал привлечь все СМИ группы «Приват», в том числе и «1 + 1» с целью нанесения сокрушительного удара по деловой репутации компании. А также пытался инициировать встречу в широком кругу с участием Игоря Коломойского. В-пятых, тезисы политика об угрозах ему, его семье от бизнесмена Ивана Мельника, пиар-компании с обливания дерьмом нардепа работником коммунальной службы, упоминание криминального авторитета Патлатого, обращение к президенту с таким громким заявлением, что банда во главе с Иваном Мельником рвется к власти - это все вызывает лишь улыбку. Шевченко понимает, что проигрывает выборы и больше ничего интересного не смог придумать», - заявила Мельник.

По словам Мельник, юристы работают над исковым заявлением о защите чести, достоинства и деловой репутации компании и ее основателя. Также компания ждет публичного извинения от Шевченко.

«Мы будем делать все, чтобы заседание суда состоялось еще до выборов, и было открыто для общественности и СМИ», - отметила Мельник.

Напомним, в октябре прошлого года в Полтавской области, в городе Шишаки, перед заседанием сессии областного совета журналиста и активиста Дмитрия Гнапа облили ведром с фекалиями. По словам журналиста, это сделали титушки Кивы.