В Корабельном районе отметили День медицинского работника

Ко Дню Медицинского работника 13 июня состоялся торжественный концерт в ДК «Корабельный». На сцене вручали грамоты и благодарности докторам, медсёстрам и медикам Корабельного района, а также приглашённые гости дарили ценные подарки. В том числе, первый заместитель начальника морского порта «Ника-Тера» Анатолий Дворник поздравил всех медиков и вручил денежный сертификат на развитие Городской больницы.

Об этом сообщают в пресс-службе порта.

«С портом «Ника-Тера» мы тесно сотрудничаем, например, совсем недавно открывали вместе долгожданную женскую консультацию в Корабельном районе. Наш коллектив очень благодарен администрации «Ника-Тера», в частности первому заместителю начальника порта Анатолию Дворнику за то, что они всегда откликаются на наши обращения. А за такой весомый подарок-сертификат на 50 000 гривен отдельно благодарим и уже знаем на что мы его потратим – на необходимый ремонт в нашей больнице», - рассказала главный врач Горбольницы № 5 Елена Терентьева.

Зрителей радовали детские коллективы Корабельного района своими танцевальные и вокальными номерами. Врачей и других медицинских работников отметили грамотами, премиями и сладкими презентами.

«В первую очередь хочется выразить слова благодарности всем медицинским работникам за нелегкую и ответственную работу, ведь медики с нами на протяжении всей жизни – от самого рождения. Медик – это тот человек, которому мы доверяем самое ценное, что у нас есть – нашу жизнь! От себя лично и от лица нашего морского порта «Ника-Тера» желаю здоровья врачам, медсёстрам и всем медицинским работникам, благодарных пациентов, профессионального роста, много сил, благополучия и семейного счастья», - поделился первый заместитель начальника порта «Ника-Тера» Анатолий Дворник.

Ранее сообщалось, что в Николаеве поздравили медработников.