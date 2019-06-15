В Индии и-за интенсивной жары погибли уже 36 человек

В Индии с начала лета из-за продолжительной жары погибли по меньшей мере 36 человек.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями в Индии Аншу Прийю, передает CNN.

Отмечается, что интенсивная жара длится в стране уже более 30 дней, преимущественно на севере и в центре Индии.

Так, 10 июня в Нью-Дели была зафиксирована рекордная температура в 48°С. А в западном городе Чуру температура превышала отметку в 50°С.

По словам профессора из индийского Института тропической метеорологии Рагавана Кришнана, волны жары становятся «все более частыми и более интенсивными».

Напомним, как июле 2018 года в Японии в результате аномальной жары погибли по меньшей мере 6 человек, свыше 1,5 тысячи - госпитализированы в медицинские учреждения.