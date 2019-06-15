В Николаеве возле «Эпицентра» горела картонная тара

В пятницу, 14 июня, в Николаеве на проспекте Богоявленском Корабельного района возник пожар на открытой территории.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Информация о пожаре по экстренному номеру «101» поступила в 16:56. На место происшествия выезжали два отделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части и оперативно-координационный центр. По прибытию стало известно, что горит картонная тара вблизи ТЦ «Корабельный» ООО «Эпицентр К» ЧП «Таврия В».

Оперативными действиями спасателей пожар на площади 50 квадратных метров локализовали в 17:04 и ликвидирован в 17:26. Также спасатели не допустили распространение пламени на рядом расположенные здания.

Причина возгорания устанавливается. На тушение пожара привлекались 3 единицы основной и специальной техники и 10 человек личного состава.

Напомним, что 12 июня, в городе Вознесенск Николаевской области горело утепление в перекрытии продуктового магазина.