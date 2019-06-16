Объявлен победитель конкурса на лучший эскиз мурала, который разместят на стене машинного зала Чернобыльской АЭС

На сайте Чернобыльской атомной электростанции обнародовали результаты конкурса на лучший эскиз мурала, который разместят на стене машинного зала АЭС.

Посмотреть таблицу с результатами голосования можно здесь.

Напомним, что ранее Чернобыльская АЭС предлагала пользователям сети проголосовать за мурал, который разместят на стене машинного зала.

Победителем стал Валерий Коршунов с проектом «Взгляд в будущее». На Facebook эта работа собрала почти 2 тысячи лайков( 18 баллов от зрителей). Жюри поставило ей 46 баллов.

В то же время работа Николая Трипольского «The planet is fine» получил 39 баллов от зрителей и 14 от жюри.

Как известно, победителя наградят двухдневной экскурсией на Чернобыльскую АЭС и в Припять, и призом в размере 5 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что за 2018 год зону отчуждения Чернобыльской АЭС посетили более 70 тысяч человек. Напомним, что ранее корреспондент «Преступности.НЕТ» побывал в зоне отчуждения и показал, как она выглядит сейчас.