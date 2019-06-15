Главой нового Совета общественного контроля НАБУ стала николаевская общественница Локацкая

Председателем Совета общественного контроля при НАБУ пятого созыва стала николаевская общественница, представительница ОО «Сороритас» Татьяна Локацкая.

Об этом сообщается на сайте Совета.

Заседание состоялось в пятницу, 14 июня, на котором члены пятого созыва Совета общественного контроля при НАБУ, поддержали кандидатуру Татьяны Локацкой на посте председателя Совета. Секретарем был назначен Виктор Трофименко, представитель ОО «Ветеранское Братство».

Также были избраны члены конкурсных комиссий, которые проводят отбор на должности в НАБУ:

В состав Первой конкурсной комиссии выбрали Татьяну Локацкую, Антона Колумбет, Марка Савчука. В состав второй конкурсной комиссии выбрали Богдана Помазан, Богдана Кузьмича, Максима Салата. В состав третьей конкурсной комиссии выбрали Евгения Карася, Сергея Артемова и Михаила Бурмистенко. В состав Дисциплинарной комиссии НАБУ выбрали Татьяну Козаченко и Владимира Минко.

На первом заседании нового состава РГК приняло участие 12 человек.

Напомним, что члены Совета общественного контроля при НАБУ избирались на Интернет-голосовании 30 мая текущего года.