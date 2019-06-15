Воину АТО из Николаевщины нужна помощь в лечении

Жителю Николаевской области, 21-летнему участнику АТО Дмитрию Громадюку необходима помощь в лечении.

Об этом сообщает Ольга Малярчук на своей странице в Facebook.

Жителю Вознесенска поставили диагноз острый полирадикулоневрит.

«13 июня Дмитрий не смог встать с кровати, его срочно госпитализировали в больницу. Состояние стабильно тяжелое, находится в реанимации. Возле парня постоянно мать. Акцентирую внимание, что состояние Дмитрия находится на контроле управления здравоохранения и руководства больницы, всеми медикаментами, которые есть в наличии обеспечен, но дополнительно назначили много анализов и в настоящее время жизненно необходимы дорогостоящие лекарства, которых нет в наличии», - написала Ольга.

С 17.08.2017 года по 28.11.2017 парень проходил срочную службу в в/ч 3014 НГУ, а с 28.11.2017 года по настоящее время проходит службу по контракту в в/ч 3014 НГУ.

Реквизиты для помощи:

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