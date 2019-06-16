Правительство Гонконга после массовых протестов приостановило закон об экстрадиции

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Правительство Гонконга приостановило закон, согласно которому жителей Гонконга смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.

Об этом сообщает Лига, ссылаясь на BBC.

Представители властей также заявили о том, что сожалеют, что недостатки в их работе вызвали противоречия.

Как известно, в Гонконге более миллиона человек протестуют против законопроекта об экстрадиции. Они выступают против законопроекта, который может позволить экстрадировать в Китай граждан, которым угрожает судебное преследование. Протестующие считают, что законопроект нарушает законодательство Гонконга, защищающее обвиненных в преступлениях беженцев из Китая.

Также закрылись порносайты Гонконга, призвав пользователей выйти на митинг.

Мила Волкова

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русскийобщество