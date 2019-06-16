Правительство Гонконга после массовых протестов приостановило закон об экстрадиции

Правительство Гонконга приостановило закон, согласно которому жителей Гонконга смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.

Об этом сообщает Лига, ссылаясь на BBC.