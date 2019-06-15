В Николаеве неизвестные подожгли «Jeep Grand Cherokee»

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В Николаеве вечером в субботу, 15 июня, горел «Jeep Grand Cherokee» на еврономерах.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, в частном секторе по адресу улица Зеленая 23/А около 22:00 загорелся внедорожник местного жителя. Он заметил это и сразу позвонил пожарным, которые прибыли и потушили возгорание. 

В комментарии изданию представители полиции и спасателей сообщили, что в первую очередь они рассматривают версию поджога. 

Как известно редакции, владелец автомобиля житель города Николаева, занимающийся предпринимательской деятельностью.

Ранее сообщалось, что в Николаеве сожгли автомобиль начальника локомотивного депо.
Мила Волкова

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русскийобщество