В Мариупольском порту прошли учения – Зеленскому показали, как в акваторию заходят контрабандисты

15 июня в акватории Мариупольского морского порта проходили совместные учения Нацгвардии, погранслужбы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Посмотреть, как взаимодействуют три различные ведомства, на 18-й причал порта прибыл Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает сайт 0629.com.

Сообщается, что Зеленский ознакомился с тем, как происходит подводное разминирование в акватории Азовского моря. Наблюдал за происходящим он с катера «Капитан Чусов». Попасть на его борт смогли не все представители СМИ.

По легенде, в акваторию зашли контрабандисты и сбросили в воду какой-то предмет. Место, где находились нарушители, было обозначено с помощью пуска дымовой шашки, затем десантные катера окружили катер и обезвредили его.

В задержании судна участвовали вертолет Нацгвардии, корабли морской охраны, кроме того было задействовано беспарашютное десантирование в море.

Данные действия в море напугали отдыхающих. С берега им было видно, как над морем летает военный вертолет, слышна стрельба и взрывы.

Напомним, в Николаеве в пятницу, 14 июня, на предприятии концерна «Укроборонпрома» «Зоря»-«Машпроект» проводили антитеррористические учения.