В МинВОТ собираются ввести анонимное анкетирование для крымчан, решивших поехать в Украину, чтобы понять их цели

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины решило провести мониторинг цели поездок жителей аннексированного Россией Крыма на материковую Украину.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Юсуфа Куркчи, передает УНИАН.

По его словам, мониторинг будет проводиться в ближайшее время на контрольных пунктах въезда-выезда на админграницы с полуостровом в форме анонимного анкетирования.

«Это позволит более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются как с которыми сталкиваются жители в оккупированном Крыму и определить тенденции», - сказал Куркчи.

Также он сообщил, что по данным проведенного в прошлом году предыдущего мониторинга, основная часть жителей полуострова отправляется на материковую Украину с целью решения проблем документирования, другая - за получением медицинских услуг.

«Есть определенная категория людей, которая связана с обучением. И очень маленькая часть пересекает админграницу, чтобы поехать дальше - на отдых или по другим делам», - добавил Куркчи.

Напомним, пограничники задержали двух нарушителей границы с российским гражданством, которые заявили, что хотят получить политическое убежище в Украине.