Умер экс-начальник УСБУ Николаевской области Николай Бобров

16 июня скончался экс-начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Николай Бобров, дважды занимавший этот пост.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Службы безопасности.

Известно, что Николай Бобров долгое время страдал от онкологического заболевания.

Для справки:

Николай Бобров - генерал-майор. Начинал службу в Николаеве, занимал должность начальника отдела «К» в Николаевском УСБУ. В свое время назначался на должность заместителя начальника Управления в Днепропетровск.

В декабре 2003 года был назначен начальником Николаевского Управления СБУ. Был уволен с этой должности в 2005 указом Ющенко. Занимал должность первого заместителя начальника управления спецслужбы в Крыму. После чего, в апреле 2010 года был назначен начальником УСБУ в Донецкой области, а в 2011 году экс-президент Украины Виктор Янукович подписал указ о его назначении на должность начальника УСБУ в Николаевской области.

Кроме того, Николай Бобров был президентом баскетбольного клуба «МБК «Николаев», увлекался баскетболом.