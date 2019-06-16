Филарет проигнорировал угрозу ПЦУ об отлучении и разослал приглашения на свой собор

Патриарх Филарет проигнорировал предупреждение Киевской митрополии Православной церкви Украины и разослал приглашения на собор Киевского патриархата.

Об этом сообщает «Левый берег».

«Приглашаю Вас принять участие в Поместном Соборе Украинской Православной Церкви Киевкого Патриархата, который состоится в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе города Киева 20 июня 2019 года в 11 часов», – говорится в тексте приглашения.

Напомним, что ранее Православная церковь Украины предупредила Филарета о том, что созыв собора Киевского патриархата может привести к расколу Церкви и отделению организаторов и участников таких собраний от Православной Церкви Украины со всеми «каноничными и юридическими последствиями».

До этого патриарх Филарет не поддержал решение Священного Синода, который состоялся 24 мая. А еще ранее Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата не будет выполнять условия Томоса.