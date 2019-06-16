В Гонконге десятки тысяч людей продолжают митинг и требуют отставки главы администрации

В воскресенье, 16 июня, в Гонконге десятки тысяч жителей вышли на улицы с требованием отставки главы администрации Керри Лам.

Об этом сообщает «Reuters».

Протестующие в черных футболках и майках несут белые цветы и плакаты надписью «Не стреляйте, мы — гонконгцы».

Толпа взорвалась восторженными криками, когда организаторы призвали уйти в отставку главу администрации Гонконга Кэрри Лам, которая накануне отложила на неопределенный срок законопроект об экстрадиции на материковый Китай, где осужденным может грозить смертная казнь.

«Кэрри Лам вчера отказалась принести свои извинения [за использование полицией силы против протестующих]. Это недопустимо. Она ужасный лидер, которая полна лжи… Я думаю, что она откладывает законопроект, чтобы хитростью заставить нас успокоиться», – сказала 16-летняя участница протеста.

Напомним, в Гонконге более миллиона человек протестовали против законопроекта об экстрадиции, который может позволить экстрадировать в Китай граждан, которым угрожает судебное преследование. Протестующие считают, что законопроект нарушает законодательство Гонконга, защищающее обвиненных в преступлениях беженцев из Китая. Также закрылись порносайты Гонконга, призвав пользователей выйти на митинг.

Позже правительство Гонконга приостановило закон.