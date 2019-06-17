В Британии запретили рекламу с гендерными стереотипами

В Британии регулятор стандартов рекламы Аdvertising Standards Аuthority (ASA) запретил использовать так называемые вредные гендерные стереотипы в рекламе во всех средствах массовой информации.

Об этом сообщает ВВС.

Теперь в роликах нельзя показывать женщин, которые якобы не могут припарковать правильно машину или мужчин, которые не хотят делать домашние дела.

Согласно новому кодексу, нужно избавиться от изображения в рекламе людей, которые не могут выполнить ту или иную работу из-за своего пола. Правила касаются всех медиа: ТВ, интернет, печатные издания. Регулятор рассказал, что рекламодатели восприняли нововведение положительно.

«Мы доказательства того, как вредные гендерные стереотипы в рекламе могут способствовать неравенству в обществе», – сказал генеральный директор ASA Гай Паркер.

Напомним, как из библиотеки испанской школы убрали книги, пропагандирующие «токсичные гендерные стереотипы»