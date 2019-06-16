«Николаевский аэропорт» все больше начинает напоминать благотворительный проект без сроков окупаемости, за счет всех нас

В первую очередь необходимо подписания рамочного соглашения с той или иной стабильной авиакомпанией, в котором должно быть предусмотрено (упрощенно):

1. Со стороны авиаперевозчика:

1) гарантия выполнения стартовых 10-15 (например) рейсов в неделю и их география;

2) временной диапазон выполнения таких рейсов на протяжении определенного срока (например 5-10 лет) и финансовые гарантии, в случае отмены таких рейсов по субъективным причинам;

3) гарантии увеличения выполняемых рейсов в ежегодном исчислении с конкретными временными графиками введения новых рейсов, с обязательной привязкой к финансовой ответственности за срыв сроков и количеств;

4) обеспечение необходимого пассажиропотока, реклама и продвижение на рынок услуг Николаевского аэропорта;

5) требования по обеспечению минимально необходимой реконструкции аэропорта, которые необходимы для поддержания его работоспособности в рамках действующих требований законодательства и конкретного регулятора рынка авиаперевозок;

5) разное.

в этом случае появляются хоть какие-то цифры, которые хоть как-то могут помочь просчитать очень ориентировочные сроки окупаемости проекта под названием "Николаевский международный аэропорт" , то в таком случае возможно :

2. Со стороны Николаевского областного совета:

2) гарантировать выполнения определенного вида реконструкции здания аэровокзала, ВПП, инженерных коммуникаций, приобретение оборудования и т.д.;

3) осуществлять пошаговое финансирование в рамках принятой ранее программы, которое будет разработано и утверждено с привлечением специалистов отрасли;

4) предусмотреть активацию и финансирование программ областного совета, направленных на привлечение туристического потока для ознакомления с достопримечательностями области;

5) выполнение мероприятий, которые помогут авиакомпании гармонизировать по времени убытия/ прибытия авиарейсы, как минимум, с расписанием железной дороги.

Это упрощенно и быстро, что требует более тщательной проработки и расчетов специалистами нескольких отраслей, которые напрямую и косвенно могут цивилизованно и в рамках действующего законодательства повлиять на процесс, определенные цели и поставленные задачи перед КП "Николаевский международный аэропорт"

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОГЛАШЕНИЙ, КОНТРАКТОВ И СОГЛАСОВАННОГО ПРОЦЕССА - НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВЫДЕЛЕНИЕ ДЕНЕГ НА АЭРОПОРТ .

ПОТОМУ, ЧТО В ОБЛАСТИ, ПОМИМО АЭРОПОРТА, ЕСТЬ ЕЩЕ ДЕСЯТКИ КОММУНАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩИН, КОТОРЫМ В НЕ МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ НУЖНА ПОДДЕРЖКА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА.

Сегодня проект "Николаевский международный аэропорт" все больше начинает напоминать благотворительный проект без сроков окупаемости, за счет всех нас и в ущерб субъектам областной общины.

Имхо.