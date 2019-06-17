В Николаеве директор «семейного» детдома требовал жилье или деньги для 23-летней воспитанницы: «К примеру, $10 тысяч»

Сергей Коваленко Директор детского дома семейного типа в Николаевщине требует, чтоб его 23-летней воспитаннице власти выделили жилье или денежную компенсацию.

Об этом шла речь в ходе совещания в Николаевской областной государственной администрации, сообщает "Преступности.НЕТ".

Сергей Коваленко, являющийся владельцем детского дома семейного типа, рассказал о том, что одна из его воспитанниц, 23-х летняя Юлия Колесник осталась без жилья, несмотря на то, что с 16 лет стоит в очереди. В связи с этим Коваленко обращается к депутатам за помощью.

— Когда нам исполнилось 16 лет, мы встали на очередь. Сейчас нам 23, двое внуков, ждем сейчас третьего. Но так как есть закон, что нам уже 23 года, то не положено жилье. Остается вопрос – а с 16 до 23 лет почему этот вопрос не решился? У меня такая просьба ко всем властям, прошу услышать этот крик души, помочь дитю с жильем. На основании закона, - сказал Сергей Коваленко.

Исполняющий обязанности главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь, в свою очередь, объяснил, что за деньги из субвенции нельзя купить Юлии Колесник жилье, однако в Мешково-Погореловском сельсовете обещали решить этот вопрос.

— Юлия не попадает под государственную субвенцию и, к сожалению, мы не можем за государственные средства купить ей жилье. Я обратился с личной просьбой ко главе Мешково-Погореловского сельсовета Андрею Ботанину, вместе с ним я смотрел то общежитие, где когда-то жила Юлия, когда была ребенком, я обратился к Андрею Леонидовичу, чтоб он помог в решении этого вопроса и Андрей Леонидович заверил меня, что вопрос может быть решен, - сказал Бонь.

Андрей Ботанин Сам глава сельсовета Андрей Ботанин отметил, что Юлии Колесник может быть предоставлена комната в бывшем здании амбулатории, в котором собираются делать ремонт. По его словам, все комнаты в здании амбулатории будут отданы детям-сиротам, или детям, лишенным родительской опеки.

— Вердикт, который мы для себя приняли с депутатами – мы вернем комнату в общежитии, ту, которая принадлежала семье Юлии, ее матери. Сейчас это у нас помещение амбулатории, мы строим новую амбулаторию в селе и для того, чтоб не было никаких инсинуаций или спекуляций по этому поводу, мы решили для себя, с депутатами, отдать все эти комнаты детям, - сказал Ботанин.

Однако этот вариант не устроил Сергея Коваленко, который сразу возмутился тем, что Юлию собираются селить в одну комнату, хотя у нее уже есть муж и двое детей, а сама она беременна. При этом ранее Юлия со своей матерью проживала в комнате общежития.

— Вы за это время хоть одному ребенку дали жилье? Или вы начали шевелиться только тогда, когда я сказал, что у моего ребенка было свое общежитие и, когда предшественники, с ваших слов, приватизировали ее жилье, вы сказали, что это не ваша вина. А сейчас вы предлагаете вернуть ее же жилье, только она сейчас с тремя детьми будет жить в комнате, в одной стороне коридора будет туалет, а в другой – комната, чтобы готовить кушать на 15, как вы говорите, детей. И она с тремя детьми. Давайте этот вопрос решать по-другому. За столько лет вы ничего не сделали, - сказал Сергей Коваленко.

Между Ботаниным и Коваленко началась перепалка, в ходе которой последний стал обвинять главу сельсовета в том, что он не знает, кто приватизировал комнату, которая раньше принадлежала матери Юлии Колесник, а сам Ботанин, в свою очередь, отвечал, что работает на должности три года и не может этого знать. В конфликт вмешался Вячеслав Бонь, который рассказал о том, что мать Юлии вместе со своей дочерью жила в одной комнате общежития, пропала без вести и Юлии изначально полагалась комната, которую сельсовет и готов предоставить.

— Проблема была в чем? Что мать пропала без вести, она проживала в комнате. Вы с самого начала претендовали на возвращение комнаты, - сказал Бонь.

Кроме того, в ходе совещания стало известно, что Юлии Колесник предлагали земельный участок.

Бонь спросил у Ботанина, возможно ли вместе с комнатой выделить Юлии еще и участок.

— Вы выделите комнату, которую обещали. Но дополнительно, это уже не касается Жилищного кодекса. Вы же можете... Ну каждый, и я, и все можем обратиться, чтоб выделили участок. Можно пойти на встречу и дополнительно, к этой комнате выделить этот участок, - сказал Бонь

По словам Ботанина, на сессии сельсовета, где присутствовал Сергей Коваленко, ему был предложен участок, который распределяли на воинов АТО, однако сам Коваленко от него отказался.

— Мы будем искать эту возможность, потому что на момент нашего общения депутатами был предложен участок. У нас есть очередь АТОшников, которые в полном объеме получили 56 участков земельных и в тот момент у нас количество участков была большей, чем заявлений АТОшников, на тот момент можно было спокойно выдавать тот земельный участок. Ответ был «нет, категорически», - сказал Ботанин.

Также глава сельсовета сказал, что можно выделить участок, но для этого необходимо сделать Юлия Колесник детальный план территории. Кроме того, сами депутаты сельсовета, присутствующие на совещании, сказали, что оставшиеся участки необходимо разделить между всеми сиротами, стоящими в очереди. Однако Коваленко снова возмутился, сказав, что на сессии этот за этот вопрос депутаты не проголосовали.

— Сейчас говорится, что «мы опять будем рассматривать». Вот это «опять» продлится еще на 13 лет, - сказал Коваленко.

После своих слов он собрался уходить, но у двери остановился и обратился к присутствующим.

— Я хочу, чтоб вы сейчас глянули ей в глаза просто. Я говорю серьезно, на основании Писания – кто обижает сироту, за нее вступится Бог. Я уже ждал с 16 лет, сейчас начинаются те же самые обещания, - сказал Коваленко.

После чего Сергей Коваленко снова сказал, что ему не нужна комната, а нужно полноценное жилье, потому что у Юлии уже есть двое детей и муж. Вячеслав Бонь, в ответ на это, спросил, будет ли он соглашаться на комнату с участком, которые будут выделять для всех сирот. Коваленко отказался, потребовав от сельсовета финансовую помощь в размере 10 тысяч долларов, а к этой сумме обещал добавить еще 20 тысяч и купить для Юлии жилье, опять сославшись на то, что у его воспитанницы уже есть свои дети.

— К примеру 10 тысяч долларов. Это небольшая сумма. 20 они добавят. И на этом все, и купят себе жилье. Зачем комната? Извините, она что одна сейчас живет? Их сейчас трое, муж еще! – сказал Коваленко.

После этого Коваленко еще раз озвучил свой вариант – либо дом, либо деньги. Депутаты сельсовета объяснили, что из государственной субвенции Юлии нельзя выделить деньги, поскольку она является совершеннолетней и не имеет статуса сироты. Начался конфликт, в который вмешался Бонь – он попросил Коваленко быть более благодарным и понять, что депутаты по законодательству вообще уже не могут решить этот вопрос, кроме как выделить Юлии Колесник одну комнату.

— Научитесь, пожалуйста, говорить «спасибо». Научитесь говорить «спасибо» хотя бы за то, что они вообще взялись рассматривать и решать этот вопрос. Ему, как сельскому голове идти и доказывать это и проводить – это тоже очень сложно и вы в этом ему, к сожалению, не помогаете, - сказал Вячеслав Бонь.

Кроме того, чиновник попросил прощения за Коваленко у депутатов за то, что тот сорвал сессию сельсовета, из-за чего решить вопрос о выделении Юлии жилья не получилось.

— Я от себя прошу прощения за Сергея. За ту сессию, которая была сорвана. И я прошу – придите туда и нормально попросите, скажите: «Пожалуйста, помогите моему ребенку», - добавил Бонь.

Это возмутило Коваленко, который поинтересовался: «Прийти и «подлизнуть» что ли?». После этого Коваленко закричал, что будет обращаться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. В свою очередь, сама Юлия Колесник, обратившись к присутствующим, сказала, что на сессии ее обидели, спросив, чем она лучше других детей-сирот.

— Почему начался скандал? Потому что мне задали один вопрос – чем я лучше всех остальных 13 детей? Вы считаете нормальным задавать девушке в положении, которая сирота, такой вопрос? – сказала Юлия Колесник.

Сказав это, Юлия вместе с Сергеем Коваленко ушли с совещания. Перед выходом Коваленко сказал: «Вы нас услышали». После этого Ботанин еще раз объяснил, что Юлия в очереди с 16 лет была десятой по списку, сейчас совершеннолетняя и, кроме этого, пропустила срок получения квартиры.

Несмотря на это на совещании было принято решение выделить Юлии комнату в здании бывшей амбулатории, а также рассмотреть вариант получения участка.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Андрей Ботанин объяснил, что Юлия, вместе с другими детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, действительно стояла в очереди с 16 лет и была десятая по списку. Однако, несмотря на очередь, в Мешково-Погорелово не строилось социальное жилье, поскольку государство отдало эту функцию на места. В связи с этим очередь не продвигалась. На сегодняшний день в селе заканчивается строительство новой амбулатории, старое здание ремонтируется и перестраивается в соответствии с жилищными условиями. Его хотят отдать тем детям, которые находятся в очереди, включая Юлию. Кроме того, сам Сергей Коваленко не поставил свою воспитанницу в очередь в Николаеве.